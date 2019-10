Wall Street apre intorno alla parità, focus su trimestrali

Valeria Panigada 25 ottobre 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove mista intorno alla parità. In avvio l'indice Dow Jones è piatto con un +0,03%%, l'S&P500 scivola dello 0,16% e il Nasdaq segna un -0,28%. L'attenzione degli investitori è rivolta al fronte societario, dove giungono le trimestrali. A livello macro, oggi è prevista la fiducia dei consumatori americani secondo il sondaggio dell'università del Michigan. Sullo sfondo rimane la questione commerciale Usa-Cina. Oggi sarebbe in programma un confronto telefonico tra il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Lighthizer, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ed il vice premier cinese Liu. Secondo alcune indiscrezioni, si discuterà degli acquisti cinesi di beni agricoli in cambio della cancellazione di alcuni dazi statunitensi.