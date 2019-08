Wall Street apre in territorio positivo, stasera l'asta dei Treasury a 30 anni

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio positivo per Wall Street sull'allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina e sui rendimenti dei Treasury. In avvio l'indice Dow Jones segna un +0,42%, l'S&P500 sale dello 0,58% e il Nasdaq guadagna lo 0,75%.Stanotte segnali di distensione sono arrivati dal fixing dello yuan da parte delle Autorità cinesi, risultato migliore del previsto. Mentre sul fronte obbligazionario, il tasso decennale, dopo essere sceso fino all’1,6%, è risalito riportandosi sopra 1,7% in scia anche alla deludente asta sul decennale che ha visto un calo della domanda. Oggi è in programma l'asta dei Treasury Usa a 30 anni per un ammontare di 19 miliardi di dollari.