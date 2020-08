Wall Street apre in territorio positivo, la spinta da conti societari e dati macro

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo in avvio di seduta. Nei primi minuti di contrattazione l'S&P500 sale dello 0,23%, il Nasdaq avanza dello 0,40% all'indomani di un nuovo record e il Dow Jones è poco mosso con un +0,02%. A sostenere l'appetito al rischio sono i risultati trimestrali migliori delle attese diffusi da Home Depot e Walmart e i dati immobiliari migliori delle attese (balzo dei permessi edilizi e dei cantieri). Scivolano così in secondo piano i timori per l'aumento dei contagi di coronavirus e per le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina.