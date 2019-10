Wall Street apre in territorio positivo, focus su trimestrali

Valeria Panigada 24 ottobre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in territorio positivo. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,17%, l'S&P500 guadagna lo 0,28% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,63%. In mancanza di nuovi sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina, l'attenzione è rivolta alle trimestrali delle singole società. Tra queste spiccano i buoni conti di Tesla e Paypal.