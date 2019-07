Wall Street apre in territorio negativo: pesano le trimestrali deludenti di Boeing e Caterpillar

Alessandra Caparello 24 luglio 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Apertura con il segno meno per Wall Street con il Down Jones che perde lo 0,45% a 27.222,57 punti, il Nasdaq cede lo 0,29% a 8.227,86 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,25% a 2.997,81 punti.A pesare sulla piazza di New York le trimestrali deludenti di Boeing e Caterpillar. Il colosso dell’aviazione statunitense sente il peso degli incidenti che hanno coinvolto il suoi 737 Max e chiude il secondo trimestre con ricavi calati del 35% a 15,8 miliardi di dollari sotto i 20,45 miliardi previsti dal mercato. Deludente anche la trimestrale del gruppo delle macchine movimento terra Caterpillar con l'Eps adjusted a 2,83 dollari contro i 3,12 dollari del consensus.