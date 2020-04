Wall Street apre in rosso, pesa tonfo petrolio

Valeria Panigada 20 aprile 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Apertura in rosso per Wall Street in attesa di capire come i governi gestiranno l'allentamento delle misure di contenimento, attivate per evitare il diffondersi del coronavirus. In avvio l'indice Dow Jones scivola dell'1,9%, l'S&P500 cede l'1,5% e il Nasdaq perde lo 0,80%. A pesare sugli scambi anche il tonfo del petrolio con il contratto Wti a maggio in scadenza domani che segna un tracollo a -30% circa, a quota $12,97 al barile, ai minimi dal 2001. Il contratto con scadenza a giugno scende dell'8,83%, a $22,81. Non aiuta nemmeno la rinnovata tensione tra Stati Uniti e Cina intorno alle indagini avviate per capire l'origine della pandemia, con il presidente americano Donald Trump che minaccia contromisure in caso di responsabilità da parte di Pechino.