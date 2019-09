Wall Street apre in rialzo su speranze di dialogo Usa-Cina

Valeria Panigada 24 settembre 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Apertura in rialzo per Wall Street sulla speranza della ripresa dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo le dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che ha reso noto che, insieme al rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer, incontrerà tra due settimane il vicepremier cinese Liu He per riaprire le trattative. In questo quadro, l'indice SDow Jones sale nei primi minuti di contrattazione dello 0,34%, l'S&P500 guadagna lo 0,35% e il Nasdaq segna un +0,42%.