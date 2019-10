Wall Street apre in rialzo su rassicurazioni commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 21 ottobre 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in territorio positivo, sostenuta dalle parole rassicuranti sul commercio Usa-Cina. Nel fine settimana il vice premier cinese Liu He ha fatto sapere che Pechino sta lavorando con Washington per rispondere alle sue principali inquietudini e ha detto che sono stati "realizzati dei progressi significativi in diversi ambiti, gettando le basi per la firma di un accordo per tappe". In questo quadro l'indice S&P500 sale dello 0,44%, il Dow Jones guadagna lo 0,14% e il Nasdaq incassa un +0,45%.