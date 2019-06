Wall Street apre in rialzo, sponda da Fed. Focus anche su Adp

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street. A New York, l'indice Dow Jones apre a 25.472,7 punti (+0,53%), l'S&P 500 segna un rialzo dello 0,46% a 2.816 e il Nasdaq avanza dello 0,65% a 7.576 punti. Si guarda al possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, dopo le dichiarazioni in tal senso arrivate ieri. Riferendosi al discorso del numero uno della Fed Jerome Powell, da cui è emerso che l'istituto "agirà in modo appropriato per sostenere l'espansione", Sarah Bloom Raskin, che ha fatto parte del board della banca centrale dal 2010 al 2014, ha parlato di un "segnale molto forte" dell'intenzione della Fed di considerare il taglio dei tassi.Sono arrivate anche le prime indicazioni dal mercato del lavoro americano a maggio: il sondaggio elaborato dalla società Adp sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense si è attestato a +27mila rispetto alle +271mila del mese precedente (dato rivisto da +275mila). Si tratta della flessione più significativa dal 2010.