Wall Street apre in rialzo sostenuta da accordo sulla Brexit

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo sostenuta dall'accordo raggiunto questa mattina tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones sale dello 0,23%, il Nasdaq guadagna lo 0,60%m e l'S&P500 segna un +0,40%. A sostenere gli scambi anche alcune buone trimestrali societarie, come quella di Morgan Stanley e di Netflix.Dal fronte macro invece è giunto un deludente dato sulla produzione industriale che a settembre è scesa dello 0,40% rispetto al mese prima. Si tratta del maggior calo dallo scorso aprile e potrebbe essere legato allo sciopero in General Motors.