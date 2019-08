Wall Street apre in rialzo, le trimestrali spazzano via i timori di recessione

Valeria Panigada 21 agosto 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street, dopo la pausa ribassista di ieri. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,82%, l'S&P500 guadagna lo 0,81% e il Nasdaq avanza dello 0,82%. A sostenere gli scambi sono le trimestrali migliori delle attese di Target e Lowe's, due grossi retailer, che spazzano via i timori di debolezza dei consumi e di recessione per gli Stati Uniti.Intanto sale l'attesa per i verbali dell'ultima riunione della Fed, che verranno diffusi in serata e che potrebbero dare qualche nuova indicazione sull'evoluzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Importante sarà anche l'intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, in programma venerdì in occasione del simposio di Jackson Hole.