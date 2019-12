Wall Street apre in rialzo, indici su nuovi record

Valeria Panigada 23 dicembre 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la prima seduta della settimana di Natale in territorio positivo, con gli indici su nuovi massimi storici, dopo le novità arrivate dal fronte delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. In avvio il Dow Jones sale dello 0,37%, l'S&P500 guadagna lo 0,15% e il Nasdaq avanza dello 0,22%. Dall'inizio dell'anno fino allo scorso venerdì, il Dow Jones è in rialzo del 21,98%, lo S&P 500 del 28,55% e il Nasdaq del 34,51%.Oggi Pechino ha annunciato che abbasserà i dazi su più di 850 prodotti a partire dal prossimo 1° gennaio, inclusi carne di maiale congelata, e su prodotti di Information Technology, a partire dal 1° luglio del prossimo anno. Maggior fiducia nella possibilità che la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina finisca, o quanto meno venga smorzata in modo notevole, è arrivata grazie alle parole proferite venerdì scorso dal presidente americano Donald Trump che ha reso noto di aver avuto un "colloquio molto positivo" con il presidente cinese Xi Jinping riguardo all'accordo sulla 'Fase 1' raggiunto dalle controparti alla metà di dicembre, che dovrebbe essere firmato a breve.