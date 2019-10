Wall Street apre in rialzo in attesa dei verbali Fed e dell'incontro Usa-Cina

Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street in attesa dei verbali della Fed e alla vigilia dell'incontro tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. In avvio il Dow Jones incassa un +0,71%, l'S&P500 guadagna lo 0,74% e il Nasdaq segna un +0,88%. Questa sera alle 20.00 verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed, importanti per capire le singole posizioni all'interno della banca centrale americana, in vista della riunione di fine mese che potrebbe decidere per un nuovo taglio dei tassi di interesse. In agenda anche un intervento pubblico del presidente della Fed. Ieri Jerome Powell ha dichiarato che “presto” la Fed tornerà ad espandere il bilancio per calmierare le tensioni sul monetario. Si tratterebbe di un piano di acquisto di T-bill (titoli analoghi ai nostri Bot) e lo stesso Powell ha tenuto a precisare che “non è QE”.