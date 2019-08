Wall Street apre in rialzo dopo il lunedì nero

Valeria Panigada 6 agosto 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in rialzo dopo il lunedì nero. In avvio il Dow Jones segna un +0,73%, l'S&P500 sale dello 0,84% e il Nasdaq avanza del'1,17% dopo che ieri i tre indici statunitensi hanno archiviato la peggior seduta dell'anno a causa dell'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Quest'ultima ha lasciato deprezzare lo yuan nei confronti del dollaro, raggiungendo i minimi dalla crisi economica globale. La svalutazione ha portato il Tesoro Usa a definire ufficialmente la Cina come “manipolatore della propria valuta”. Dopo l'accusa, stanotte la Cina ha stabilizzato lo yuan (si è leggermente apprezzato), pur lasciandolo sopra la soglia critica dei 7 yuan/$.