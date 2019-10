Wall Street apre in rialzo, S&P su nuovi massimi

Valeria Panigada 28 ottobre 2019 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones sale dello 0,65%, il Nasdaq avanza dello 0,73% e l'S&P500 guadagna lo 0,62% su nuovi massimi storici. Gli investitori guardando alle parole incoraggianti sul fronte commerciale giunte nel fine settimana da Washington e Pechino, ma anche ad alcune buone trimestrali in attesa dei conti di Alphabet (google) in uscita stasera a mercato chiuso. A sostenere gli scambi anche Tiffany che ha attirato l'interesse del gigante del lusso francese Lvmh.