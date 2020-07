Wall Street apre in moderato rialzo nel tentativo di rimbalzo, sprint di Alcoa

Valeria Panigada 8 luglio 2020 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street, reduce da una seduta di ribassi. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,34%, l'S&P500 guadagna lo 0,43% e il Nasdaq segna un +0,72%. Gli investitori cercano di reagire ai timori legati al continuo aumento dei contagi negli Stati Uniti, saliti a livelli record in alcuni stati come Florida, Texas, Arizona e California, e guardano a singole storie societarie. Come quella di Alcoa che ha snocciolato risultati del secondo trimestre (preliminari) migliori delle attese, nonostante la pandemia del Covid, grazie all'aumento della produttività e al taglio dei costi. Il titolo Alcoa nei primi minuti di scambio avanza di quasi il 5%.