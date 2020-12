Wall Street apre in moderato rialzo, nel mirino nuovi record

Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in moderato rialzo, cercando di reagire alla debolezza di ieri mettendo nel mirino nuovi record. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,4%, l'S&P500 guadagna lo 0,3% e il Nasdaq segna un +0,3%. Si guarda ai dati sulla diffusione del vaccino e l'aumento dei contagi, ma anche agli ultimi sviluppi del dibattito politico sul piano di rilancio degli Stati Uniti. Mitch McConnell, il leader della maggioranza repubblicana al Senato, ha scartato l'idea di un voto immediato sull'aumento degli aiuti a 2.000 dollari verso milioni di famiglie americane. Tuttavia, l'idea non è archiviata, visto che diversi esponenti repubblicani sarebbero favorevoli a un ritocco. La seduta odierna sarà la penultima del 2020 per Wall Street (domani gli scambi saranno regolari).