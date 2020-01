Wall Street apre in moderato rialzo, Nasdaq su nuovi massimi

Valeria Panigada 24 gennaio 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,40%, l'S&P500 guadagna lo 0,23% e il Nasdaq segna un +0,51% aggiornando i massimi storici. Sui mercati torna l'appetito al rischio dopo che le autorità cinesi hanno imposto nuove restrizioni, tra cui la sospensione dei festeggiamenti del Capodanno lunare a Pechino e dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora alzato lo stato di allerta a “emergenza mondiale”. A sostenere gli scambi sulla Borsa di New York anche alcune trimestrali societarie. In particolare, quella di Intel che ha snocciolato risultati migliori delle attese e ha rivisto al rialzo la guidance per il 2020 e per il trimestre in corso.