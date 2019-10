Wall Street apre in leggero rialzo, focus su trimestrali

Valeria Panigada 22 ottobre 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in leggero rialzo, dopo un inizio di settimana positivo. In avvio l'indice Dow Jones è poco mosso con un +0,08%, l'S&P500 sale dello 0,21% e il Nasdaq guadagna lo 0,36%. Gli investitori rivolgono lo sguardo alle trimestrali societarie, in arrivo sempre più numerose, per capire lo stato di salute dell'economia americana.Intanto sul fronte commerciale Usa-Cina, si respira un clima di maggior ottimismo. Il presidente americano Donald Trump ha detto che i colloqui stanno andando avanti, aumentando di fatto le aspettative sulla firma da parte sua e di Xi Jinping il prossimo 16-17 novembre al meeting Apec. Inoltre, il consigliere della Casa Bianca Larry Kudlow ha affermato che i nuovi dazi doganali sulle merci cinesi previste per dicembre potrebbero essere ritirate se i colloqui andranno bene.