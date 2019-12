Wall Street apre in leggero rialzo dopo il rally post-accordo

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per Wall Street, con gli investitori che si prendono una pausa dopo l'euforia che ha portato gli indici americani su nuovi massimi in scia alla firma della Fase 1 dell'accordo sul commercio tra Stati Uniti e Cina. In avvio il Dow Jones è poco mosso con un +0,08%, l'S&P500 sale dello 0,13% e il Nasdaq guadagna lo 0,19%. Intanto sul fronte politico oggi la Camera probabilmente approverà i due articoli di legge per l’impeachment di Donald Trump, anche se il presidente sembra, almeno per il momento, protetto dal Senato (a maggioranza repubblicana). Nel frattempo Trump è tornato a chiedere alla Fed di essere più accomodante tagliando i tassi e lanciando il QE, autodefinendosi su Twitter il “presidente più amato di tutti i tempi”.