Wall Street apre in leggero rialzo all'indomani della Fed

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Wall Street all'indomani della Fed. In avvio l'indice Dow Jones segna un timido +0,13%, l'S&P500 sale dello 0,19% mentre il Nasdaq guadagna lo 0,50%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in calo dopo le parole ambigue di Jerome Powell, presidente della Fed, riguardo possibili nuovi tagli. Powell ha definito il taglio di 25 punti base, annunciato ieri, “un aggiustamento di metà ciclo” ovvero “un’assicurazione contro i rischi di downside” causati principalmente dalla situazione estera.Pertanto il taglio, secondo Powell, non va inteso come l’inizio di un ciclo di tagli, anche se poi il presidente della Fed ha precisato di non aver detto che si tratta di un unico taglio. Tra i membri del board due, George e Rosengren, erano favorevoli a lasciare i tassi invariati (il consenso era di un solo dissenziente), mentre nessuno ha votato a favore di un taglio da 50 pb. Il mercato ha prontamente ridotto le probabilità di un taglio a settembre (poco sopra il 60%).