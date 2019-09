Wall Street apre in leggero rialzo, Usa e Cina riprendono colloqui

Valeria Panigada 20 settembre 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta di una settimana turbolenta si è avviata con segno positivo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,17%, l'S&P500 guadagna lo 0,26% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,13%. Oggi gli Stati Uniti e la Cina hanno ripreso a Washington i colloqui sulla questione commerciale, in vista del vertice previsto a ottobre.