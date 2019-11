Wall Street apre in leggero calo, orario ridotto per il Black Friday

Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero calo per Wall Street, che riapre dopo lo stop di ieri per la festività del Giorno del Ringraziamento. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,29%, l'S&P500 perde lo lo 0,20% e il Nasdaq cede lo 0,25%. Sui mercati prevale un atteggiamento di cautela dopo la firma da parte del presidente americano Donald Trump della legge relativa ad Hong Kong e le minacce di ritorsioni annunciate dalla Cina e in attesa di vedere i dati sulle vendite del weekend dello shopping tra Black Friday e Cyber Monday. A questo proposito, si ricorda che la seduta odierna seguirà un orario ridotto: chiuderà alle 13.00 ore locali per il Black Friday, il "Venerdì Nero" di sconti e promozioni che segna l'inizio dello shopping natalizio. Si prevedono dunque scambi sottili.