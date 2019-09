Wall Street apre in leggero calo nel giorno della Fed

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza prudente per Wall Street nel giorno della Fed. In avvio l'indice Dow Jones cede lo 0,22%, l'S&P500 perde lo 0,26% e il Nasdaq segna una flessione dello 0,19%. Gli investitori rimangono cauti in attesa dell'annuncio di politica monetaria della banca centrale americana e del discorso del suo governatore, Jerome Powell, previsti questa sera a partire dalle 20.00 ore italiane. I mercati scontano un taglio dei tassi di 25 punti al range compreso tra l'1,75% e il 2%. Prima dell'avvio sono arrivate indicazioni positive dal fronte immobiliare: con i dati di agosto sui permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative migliori delle attese.