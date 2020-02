Wall Street apre in deciso ribasso, paura per i contagi in Corea e Italia

Valeria Panigada 24 febbraio 2020 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Laprima seduta di questa settimana si apre in deciso ribasso anche per Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones cede il 2,92%, l'S&P500 perde il 2,81% e il Nasdaq segna una flessione del 3,43%. I timori per la diffusione del coronavirus fuori dalla Cina, in particolare Corea del Sud e Italia, si trasmettono anche sui mercati d'Oltreoceano. I titoli più colpite dalle vendite sono quelle delle compagnie aeree, come Delta e American Airlines, e dei viaggi, come il gruppo delle crociere Carnival, ma anche gli operatori di casinò Las Vegas Sands e Wynn Resorts. Già anche i titoli della tecnologia, per i timori della fornitura dall'Asia, con Apple in calo di oltre il 2%.