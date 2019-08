Wall Street apre in deciso rialzo su speranze ripresa colloqui Usa-Cina

Valeria Panigada 26 agosto 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Apertura in deciso rialzo per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones avanza dell'1,17%, l'S&P500 incassa un +0,94% e il Nasdaq sale dell'1,10%. A sostenere gli scambi le speranze della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale dopo le dichiarazioni decisamente più concilianti che il presidente americano ha rilasciato al G7 di Biarritz, in Francia.Donald Trump ha annunciato che Stati Uniti e Cina "inizieranno a trattare molto seriamente" la questione della guerra commerciale, dopo che le tensioni si sono intensificate, a seguito degli annunci delle ultime ore, arrivati sia da Pechino che via Twitter dal presidente Usa.Intanto dal fronte macro è giunto il dato sugli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti, balzati in avanti del 2,1% a luglio rispetto al mese precedente, facendo meglio del +1,1% atteso dagli analisti.