Wall Street apre in deciso rialzo, Tesla estende il rally con un balzo del 10%

4 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Wall Street, che prosegue così il rimbalzo iniziato ieri, nonostante il bilancio delle vittime del coronavirus continui a salire. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones sale dell'1,40%, l'S&P500 avanza dell'1,23% e il Nasdaq segna un progresso dell'1,27%.La volontà cinese di contenere la diffusione del virus e di sostenere l’economia con nuove misure a sostegno (immissione di liquidità) prevale sull’ansia degli operatori che sono quindi tornati ad acquistare risky asset. Aiuta anche il giudizio di Moody's, secondo cui il governo di Pechino ha gli strumenti per assorbire un eventuale shock economico.Oggi dal fronte macro è atteso il dato sugli ordini di fabbrica. Si segnala anche il discorso del presidente americano Donald Trump sullo stato dell'unione al Congresso. A livello societario, Tesla rimane sotto i riflettori. Il titolo prosegue il rally mettendo a segno a inizio giornata un balzo del 10% in area 860 dollari dopo che ieri è scattata sopra quota 700, con il titolo che ha chiuso guadagnando il 20%.