Wall Street apre in deciso calo sui timori di recessione

14 agosto 2019

Wall Street apre in deciso ribasso. In avvio l'indice Dow Jones cede l'1,5%, l'S&P500 perde l'1,4% e il Nasdaq segna una flessione dell'1,6%. I festeggiamenti per l'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che ieri hanno permesso alla Borsa di New York di incassare un rialzo, oggi lasciano spazio ai timori per la crescita globale dopo alcuni dati macro deludenti giunti dall'Asia e dall'Europa.In Cina hanno deluso i dati su produzione industriale e vendite al dettaglio risultati entrambi sotto alle attese. Mentre in Germania, il Pil del secondo trimestre ha confermato la decrescita con un -0,1% t/t a causa principalmente del calo delle esportazioni. Un dato che se replicato anche nel trimestre in corso vedrà la Germania entrare in recessione tecnica.