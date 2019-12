Wall Street apre fiacca dopo il balzo di venerdì

Valeria Panigada 9 dicembre 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna appena sotto la parità, dopo il balzo di venerdì in scia ai buoni dati sul mercato del lavoro Usa. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,15%, l'S&P500 cede lo 0,12% e il Nasdaq è piatto con un -0,02%. Gli investitori si muovono cauti in attesa di sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina prima della scadenza del 15 dicembre quando è prevista la partenza di nuovi dazi. Il peso della guerra commerciale ha continuato a farsi sentire in Cina, con le esportazioni che a novembre sono scese dell’1,1% e quelle verso Oltreoceano che sono crollate del 23%. Secondo quanto ha riportato da Financial Times, la Cina, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti esteri, si è posta l’obiettivo di sostituire interamente la tecnologia straniera (software, computer, etc.) degli uffici pubblici nel prossimo anno triennio. Cautela anche in vista della riunione di politica monetaria della Fed, in agenda mercoledì.