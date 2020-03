Wall Street apre appena sopra la parità su possibile intervento Fed

Valeria Panigada 2 marzo 2020 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna appena sopra la parità, cercando di rialzare la testa dopo la caduta della scorsa settimana, la peggiore dal fallimento di Lehman Brothers nel 2008. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,44%, l'S&P500 guadagna lo 0,40% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,44%. L'attenzione del mercato rimane focalizzata sulla diffusione del coronavirus nel mondo e i suoi potenziali impatti sull'economia globale. L'economista e professore della New York University, Nouriel Roubini, in un'intervista rilasciata la scorsa settimana a Der Spiegel e riportata nelle ultime ore da Marketwatch, ha detto che, a suo avviso, l'azionario globale potrebbe crollare del 30-40% nel corso del 2020. A sostenere il rimbalzo la speranza di un intervento dlele banche centrali, dopo che venerdì scorso la Federal Reserve ha aperto le porte ad un taglio dei tassi a causa dei rischi crescenti per l’economia legati al Covid-19.