Wall Street apre all'insegna della cautela, al via l'incontro Usa-Cina

Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre all'insegna della cautela. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,11%, l'S&P500 segna un -0,04% e il Nasdaq è piatto con un +0,02%.La cautela resta d'obbligo nel giorno di avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale di fronte a rumors contrastanti. Secondo una fonte anonima citata da Bloomberg, la Casa Bianca starebbe pensando a riproporre un accordo valutario come parte di un accordo preliminare con Pechino. Ulteriori negoziazioni su temi scottanti come la proprietà intellettuale e i trasferimenti tecnologici (il NY Times scrive che Trump avrebbe concesso il permesso per emettere delle licenze ad alcune società per fornire tecnologia “non sensibile” a Huawei) verrebbero rinviate ad un secondo momento. Intanto ieri, secondo il Financial Times, la Cina avrebbe manifestato l’intenzione di aumentare del 50% gli acquisti di soia Usa nel 2020 in cambio del congelamento dei nuovi dazi programmati il 15 ottobre e a dicembre.