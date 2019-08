Wall Street accelera al ribasso dopo parole Trump su trattative su commercio con Cina

Daniela La Cava 9 agosto 2019 - 17:29

MILANO (Finanza.com)

Wall Street accelera al ribasso dopo le nuove dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, sul fronte commerciale. Trump ha detto ai giornalisti che le cose stanno andando "molto bene con la Cina", ma che "non è pronto a firmare un accordo". Non solo, ha anche detto che l'incontro tra la delegazione Usa e quella cinese previsto per settembre potrebbe saltare. Parole che hanno messo sotto pressione gli indici americani, con il Dow Jones che ora cede quasi l'1%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq lasciano sul terreno rispettivamente l'1,14% e l'1,41 per cento.