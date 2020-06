Wall Street: Nasdaq vira in positivo, proiettato verso quota 10mila

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

A Wall Street il Nasdaq vira in positivo. Quando sono trascorse meno di due ore dall'opening bell, l'indice Nasdaq avanza dello 0,32% a 9.956 punti, mentre il Dow Jones e l'S&P restano in rosso con ribassi attorno allo 0,6 per cento.