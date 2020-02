Wall Street: Dow Jones perde quasi 1.200 punti, seduta peggiore della sua storia. E i futures ora indicano crollo di 600 punti

Laura Naka Antonelli 28 febbraio 2020 - 07:59

Tonfo degli indici azionari Usa, con il the Dow Jones Industrial Average capitolato di 1.190,95 punti, il crollo in termini di punti peggiore della sua storia, chiudendo a 25.766,64 punti. Lo S&P 500 è scivolato del 4,4%, a 2.978,76 punti, mentre il Nasdaq Composite è crollato del 4,6% a 8.566,48. Tutti e tre gli indici, vittime del panico sul coronavirus, sono scivolati in fase di correzione, ovvero a livelli inferiori di oltre il 10% rispetto al massimi recenti.Il Dow Jones ha terminato la peggiore seduta dal febbraio del 2018, mentre il Nasdaq e lo S&P hanno riportato le perdite in una sessione più forti dall'agosto del 2011. E non sarebbe finita qui, visto che il trend dei futures sul Dow Jones, che scendono di 429 punti, indica un avvio, per l'indice, con un tonfo di 620,64 punti nella sessione odierna. In forte calo anche i contratti sullo S&P 500 e sul Nasdaq 100.