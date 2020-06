Wall Street: Dow Jones negativo per prima volta in 7 giorni. S&P +47% da minimi marzo

Laura Naka Antonelli 9 giugno 2020 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta in sette giorni, l'indice Dow Jones perde terreno, scendendo di oltre 350 punti, o cedendo -1,4%. Lo S&P 500 cede l'1% circa, mentre il Nasdaq fa -0,5%. Sotto pressione soprattutto i titoli delle compagnie aeree, che nei giorni scorsi avevano guadagnato grazie al rinnovato appeal speculativo. United Airlines e Delta Air Lines cedono ciascuna più del 10%. Male anche i titoli delle società che gestiscono viaggi da crociera, Carnival e Royal Caribbean. In ribasso poi il settore retail, con i sell che colpiscono in particolare Gap e Simon Property Group.Il sentiment negativo è successivo agli acquisti di ieri, che hanno riportato l'indice S&P 500 in territorio positivo da inizio anno e a un livello superiore di oltre +47% dai minimi di marzo. Sempre ieri il Nasdaq è salito a un nuovo record, portando i suoi guadagni da inizio anno a +10,6%.