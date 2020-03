Wall Street: Dow Jones crolla più di 700 punti. Coronavirus: città New York conferma altri due casi

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2020 - 15:42

Il Dow Jones e i principali indici azionari Usa cedono in avvio di seduta a Wall Street più del 2,5%. In particolare, il Dow Jones lascia sul terreno più di 700 punti (-2,64%), a quota 26.369 punti circa; il Nasdaq perde il 2,44% a 8,799, lo S&P 500 fa -2,51% a 3.049,20 punti.Focus ancora sulle notizie relativa alla diffusione del coronavirus-COVID-19 negli States. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha confermato due nuovi casi di COVID-19, un uomo sui 40 anni e una donna di circa 80 anni. Entrambi non avrebbero avuto alcun contatto gli altri due pazienti risultati positivi al test del coronavirus. I nuovi casi portano il totale degli infettati, nella città di New York, a quattro. La città sta monitorando le condizioni di salute di altre cinque persone.Il governatore della California ha dichiarato lo stato di emergenza per la diffusione del coronavirus: 53 sono al momento i casi accertati di persone infettate.La decisione del governatore è stata presa dopo la notizia della prima vittima nello stato. In America sale a 11 il bilancio complessivo delle vittime del virus.Stando ai dati dell'agenzia federale Centers for Disease Control and Prevention, la California ha più casi di persone contagiate rispetto agli altri stati americani.Secondo le autorità il paziente, anziano e con problemi precedenti di salute, è stato esposto al virus nel periodo compreso tra l'11 e il 21 febbraio, in occasione del viaggio con la nave da crociera Princess, partita da San Francisco per il Messico. Un morto, nelle ultime ore, anche nello stato di Washington.