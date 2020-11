Wall Street: Dow Jones balza di oltre 500 punti dopo annuncio vaccino Moderna (titolo +15,5%). Nasdaq rimane indietro

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2020 - 13:29

Boom dei futures sugli indici azionari Usa dopo l'annuncio di Moderna: torna a Wall Street il rally da vaccino, dopo che la società americana di biotech Moderna ha comunicato che, dai dati preliminari relativi alle sperimentazioni fin qui effettuate, risulta che il vaccino a cui sta lavorando insieme al National Institute of Allergy and Infectious Diseases presieduto dall'immunologo Anthony Fauci ha una efficacia superiore al 94%.Il titolo Moderna vola in premercato del 15,5% circa.Proprio lo scorso lunedì, il colosso farmaceutico Pfizer aveva scatenato un poderoso rally sui mercati sottolineando come il vaccino a cui stava lavorando con la tedesca BioNTech avesse un'efficacia superiore al 90%.I futures sul Dow Jones Industrial Average avanzano dell'1,7%, anticipando un avvio al rialzo, per l'indice relativo, di oltre 500 punti; i futures sullo S&P 500 avanzano dell'1,2%, mentre quelli sul Nasdaq 100 sono in rialzo di appena lo 0,1%.I futures indicano come si stia verificando oggi la stessa rotazione che ha caratterizzato gran parte delle sessioni della scorsa settimana sulla borsa Usa, quando le speranze su un vaccino anti Covid-19 hanno portato gli investitori a smobilizzare soprattutto i titoli "stay-at-home" o anche da lockdown, come Zoom, Amazon, Netflix.