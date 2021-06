Wall Street: Dow Jones +12% nel 2021, i Winners sono Goldman Sachs, American Express e Walgreens con rally oltre +30%

Laura Naka Antonelli 30 giugno 2021 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Lo S&P 500 si appresta a terminare giugno in rialzo per il quinto mese consecutivo, in crescita del 2,1%. Oggi è l'ultima sessione di giugno, ma anche l'ultima sessione del secondo trimestre e del primo semestre del 2021.Dall'inizio dell'anno, lo S&P 500 è salito del 14%, mentre il Nasdaq Composite e il Dow Jones sono in rialzo ciascuno del 12%.Nel secondo trimestre, lo S&P 500 è avanzato dell'8%. Nella sessione di ieri, sia lo S&P 500 e il Nasdaq hanno riportato valori massimi storici.I tre principali titoli vincitori del Dow Jones quest'anno sono Goldman Sachs, American Express e Walgreens Boots Alliance, tutti in rialzo di oltre +30%.Chevron, Microsoft e JPMorgan Chase sono in rialzo ciascuno di oltre +20.Nuovi record sono stati testati nella sessione di ieri dai sottoindici tecnologico e health care dello S&P 500.