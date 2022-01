Videogame: Activision nelle mire di Microsoft, titolo vola di oltre +37% prima di sospensione al rialzo

Laura Naka Antonelli 18 gennaio 2022 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Titolo Activision in forte rally a Wall Street: schizza di oltre +37% in premercato prima di essere sospeso per eccesso di rialzo. Protagoniste le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui Microsoft sarebbe pronto ad acquistare il gigante attivo nel settore dei videogame.