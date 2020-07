Valanga di buy su Eastman Kodak: titolo vola di oltre +280% dopo rumor WSJ

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2020 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Valanga di buy su Eastman Kodak, la società americana storica di Rochester, New York, attiva nel settore chimico e nella produzione di pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e per la stampa. Il titolo, che ieri ha chiuso in rialzo di quasi +25%, schizza di oltre +280% verso il record degli ultimi due anni e mezzo, dopo alcune indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui il gruppo avrebbe ottenuto un prestito federale del valore di $765 milioni per la produzione di farmaci per la cura di diverse malattie.Boom dei volumi di scambio: in premercato sono stati scambiati fino a 10,3 milioni di pezzi, rispetto a una media giornaliera di 272.000 titoli, fattore che ha fatto di Kodak il titolo più scambiato nelle contrattazioni di premercato.Il Wall Street Journal ha riportato che il prestito sarebbe stato erogato dallo U.S. International Development Finance Corp., agenzia federale che agisce come una banca, in base al Defense Production Act, provvedimento che intende smorzare la dipendenza dagli Stati Uniti da fonti straniere.Il prestito servirà a Kodak per la produzione di materiali e ingredienti farmaceutici necessari per la produzione di medicine generiche.