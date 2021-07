Utili Halliburton battono le attese grazie a boom prezzi petrolio, titolo balza di oltre +2%

Laura Naka Antonelli 20 luglio 2021 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Halliburton balza di oltre il 2% in premercato, dopo che la società americana di servizi petroliferi ha riportato utili migliori delle attese. La società ha riportato un utile per azione di 26 centesimi, superiore di 3 centesimi rispetto a quanto previsto dal consensus. Il gruppo ha riportato il secondo trimestre consecutivo in utile, sulla scia del rimbalzo dei prezzi del petrolio.