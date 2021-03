Usa, ottimismo economia e paura inflazione: tassi Treasuries all'1,77%, nuovo record da 2020

Laura Naka Antonelli 30 marzo 2021 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Nuovo boom per i tassi dei Treasuries decennali, che volano all'1,77%, segnando un nuovo record in più di 14 mesi. L'ottimismo per il piano di Biden sulle infrastrutture, che potrebbe valere $3 trilioni, e le vaccinazioni che proseguono a ritmo spedito negli Stati Uniti portano gli investitori a scommettere su un ulteriore miglioramento dell'economia Usa e, di conseguenza, sulla crescita dell'inflazione. Il valore dei rendimenti decennali è il più alto dal gennaio del 2020. Attesa per il dato compilato da S&P/Case-Shiller sui prezzi delle case Usa di gennaio, in calendario alle 14 ora italiana.