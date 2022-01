Usa: Ism manifatturiero sale al ritmo più debole in quasi un anno, peggio delle attese

Laura Naka Antonelli 4 gennaio 2022 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre, l'attività manifatturiera degli Stati Uniti ha riportato la crescita più lenta degli ultimi 11 mesi. E' quanto è emerso dalla pubblicazione dell'indice Ism manifatturiero, che è sceso a dicembre a 58,7 punti rispetto ai 61,1 punti di novembre. Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal avevano previsto un ribasso limitato a 60 punti.Il dato ha confermato in ogni caso la fase di espansione dell'attività economica Usa, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e fase per l'appunto di espansione (valori al di sopra).