Uber: dopo il debutto flop di venerdì, oggi apre in forte calo a quasi -10%

Alessandra Caparello 13 maggio 2019 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Dopo il flop del debutto in borsa di venerdì scorso, Uber apre oggi le contrattazioni a Wall Street a quasi -10%. Uno sbarco in borsa parecchio deludente visto che la società di trasporti guidata dal CEO Dara Dara Khosrowshahi, ha raccolto solo 76,5 miliardi di dollari dalla messa in vendita di 180 milioni di azioni che, con un costo di 41,57 dollari si sono attestate al 7,6% in meno rispetto al costo di collocamento previsto, pari a 45 dollari.