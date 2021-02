Twitter: utili e fatturato IV trimestre battono le stime, titolo +3,5% nell'afterhours

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2021 - 06:38

MILANO (Finanza.com)

Twitter ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre dell'anno con un utile per azione su base adjusted pari a 38 centesimi, meglio dei 29 centesimi per azione attesi dal consensus degli analisti intervistati da FactSet.Il fatturato è salito del 28% a $1,29 miliardi, meglio degli $1,18 miliardi stimati.In particolare, le entrate pubblicitarie sono salite del 31% su base annua, a $1,15 miliardi.Twitter ha concluso il quarto trimestre del 2020 con 192 milioni di utenti attivi giornalieri, in crescita del 72% su base annua, ma al di sotto dei 194 milioni previsti dal consensus.Il titolo è prima sceso nelle contrattazioni afterhours di Wall Street per poi balzare del 3,5% circa, a $61,94.