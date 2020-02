Twitter: per la prima volta ricavi trimestrali superano 1 miliardo

Alessandra Caparello 6 febbraio 2020 - 17:37

MILANO (Finanza.com)

Festeggia a Wall Street il titolo Twitter dopo che per la prima volta il leader del micro-blogging segna ricavi trimestrali oltre quota 1 miliardo. Nel dettaglio il social guidato da Jack Dorsey ha registrato utili inferiori alle previsioni, pari a 0,25 dollari per azione contro gli 0,27-0,29 dollari attesi.Gli utili netti sono stati di 118,8 milioni e quelli operativi di 153 milioni, in calo dai 207 milioni dell'anno precedente e sotto i 163 stimati dal consensus.