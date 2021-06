Treasuries: tassi decennali riagguantano soglia 1,5%, attesa per dato inflazione Usa

Laura Naka Antonelli 10 giugno 2021 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

In attesa della pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti - importante termometro dell'inflazione - i tassi sui Treasuries a 10 anni riagguantano la soglia dell'1,5%, che avevano bucato ieri per la prima volta dal 7 maggio scorso. L'indice dei prezzi al consumo di maggio sarà diramato dal dipartimento del Lavoro Usa alle 14.30 ora italiana: gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono un'accelerazione pari a +4,7% su base annua, superiore al +4,2% di aprile, al nuovo record dal 2008.Il consensus per la componente core dell'indice dei prezzi al consumo - che esclude i prezzi dei beni energetici e dei beni alimentari - è per una crescita su base annua del 3,5%, al ritmo record in 28 anni.Il dato di aprile relativo all'inflazione Usa aveva già rinfocolato i timori dell'inflazione, in quanto salito del 4,2%, al ritmo più veloce dal 2008. Per il mese di maggio, si prevede dunque una ulteriore accelerazione.