Treasuries: tassi decennali post Powell balzano al 2,359%, record da maggio 2019

Laura Naka Antonelli 22 marzo 2022 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Focus sui tassi dei Treasuries Usa, con quelli decennali che, dopo le parole di Jerome Powell, numero uno della Fed, sono saliti balzati nelle ultime ore fino al 2,359%, nuovo record dal maggio del 2019.In occasione di un intervento alla National Association for Business Economics, il timoniere della Federal Reserve ha promesso di fare il possibile per garantire la stabilità dei prezzi, in un contesto in cui il balzo delle pressioni inflazionistiche mette a rischio la ripresa dell'economia."Prenderemo le misure necessarie per assicurare il ritorno della stabilità dei prezzi - ha detto il banchiere centrale - In particolare, se arriveremo alla conclusione che sarà appropriato procedere in modo più aggressivo, alzando i tassi sui fed funds più di 25 punti base nel corso di una o più riunioni, agiremo in tal senso. E se stabiliremo che ci sarà bisogno di adottare misure più restrittive, faremo anche questo".Powell lo ha ammesso: "Il mercato del lavoro è molto solido, e l'inflazione è troppo alta".