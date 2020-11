Treasuries: tassi a 10 anni a minimo tre settimane per incertezza elezioni Usa e Fed

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Tassi sui Treasuries Usa sotto pressione, non solo sulla scia delle incertezze sull'esito delle elezioni presidenziali - che, come suggeriscono alcuni analisti - si sono comunque smorzate, in gran parte, ma anche in attesa dell'annuncio sui tassi da parte della Federal Reserve, che sarà comunicato alle 20 ora italiana.I tassi decennali sono scesi fino allo 0,737%, al livello più basso dal 15 ottobre scorso, mentre i tassi a 30 anni sono calati all'1,496%.