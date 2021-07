Treasuries: tassi Usa scontano ancora paura variante Delta, capitolano fino all'1,17%

Laura Naka Antonelli 20 luglio 2021 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Se l'azionario si riprende non altrettanto fanno i tassi sui Treasuries Usa, con quelli decennali che, dopo aver bucato ieri la soglia dell'1,20%, scivolano fino all'1,17%. In calo anche i tassi dei Treasuries a 30 anni, che scendono fino all'1,731%.I rendimenti scontano i timori di un nuovo rallentamento dell'economia Usa e mondiale, a causa della recrudescenza del Covid-19, confermata dal balzo di nuovi contagi con la diffusione della variante Delta.I tassi sui Treasuries decennali oscillano al valore più basso in cinque mesi. Nelle ultime ore, anche i tassi hanno messo a segno tuttavia un tentativo di recupero, tornando per qualche minuto sopra l'1,21%.